Roma: violata immagine social, consigliere regionale Corrotti presenta denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di quanto pubblicato online su un noto social e della violazione dell'immagine personale e istituzionale, la stessa consigliera Corrotti ha denunciato quanto accaduto presso la Polizia Postale al fine di fare chiarezza su un episodio vergognoso che infanga non solo il ruolo svolto ma anche la sua immagine personale di donna". Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del consigliere regionale del Lazio della Lega Laura Corrotti. (Com)