Germania-Ue: candidato cancelliere SpD Scholz, Patto stabilità buono e valido

- Il Patto di stabilità e crescita dell'Ue “è buono e si è dimostrato valido”. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, candidato socialdemocratico all'incarico di cancelliere per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Scholz ha evidenziato che “non vi è contraddizione” tra la difesa delle regole europee in materia di bilancio e la loro trasformazione in un “Patto di sostenibilità”, come propone il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) nel suo programma elettorale. I parametri dell'Ue in materia di debito pubblico e deficit sono, infatti, “buoni” e si sono “dimostrati validi”. Per Scholz, il Patto di stabilità e crescita offre, dunque, “un margine di manovra sufficiente per contrastare una crisi economica così grave come quella che abbiamo appena vissuto”. Il ministro delle Finanze tedesco ha proseguito: “Continuo a credere che le regole europee sul debito siano adatte a garantire il futuro dell'Europa, aiutano a creare fiducia nell'Unione europea”. (segue) (Geb)