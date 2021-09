Germania-Ue: candidato cancelliere SpD Scholz, Patto stabilità buono e valido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli Stati membri a più elevato debito pubblico, il candidato cancelliere della SpD ha dichiarato che la loro situazione “sarà migliorata dal Fondo europeo per la ripresa”. Tale strumento “sosterrà”, infatti, gli investimenti nei prossimi anni. Scholz ha poi respinto come “ridicola” l'accusa rivoltagli da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), secondo cui intenderebbe utilizzare il Recovery Fund come primo passo verso la costituzione di un'Unione del debito. In particolare, Scholz ha ricordato che l'Ue rimborserà i prestiti del Fondo europeo per la ripresa entro il 2058. “A tal fine, l'Ue necessita di entrate proprie, e questo è il prossimo compito”, ha infine dichiarato il candidato cancelliere della SpD. (Geb)