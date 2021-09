Catalogna: presidente Aragones, amnistia e referendum per risoluzione conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Catalogna è che la risoluzione del conflitto con lo Stato spagnolo siano l'amnistia e il referendum, la fine della repressione e l'autodeterminazione. Lo ha affermato il presidente della Catalogna, Pere Aragones, nel corso di una conferenza stampa a margine dell'incontro del tavolo di dialogo con il governo spagnolo che si è svolto oggi a Barcellona. Aragones ha riconosciuto che l'indulto concesso recentemente dal governo spagnolo agli indipendentisti in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017 "è stato un passo", ma "la repressione continua ed è un ostacolo evidente al progresso nella risoluzione del conflitto". Il presidente catalano ha spiegato che l'indipendenza deve avvenire mediante un processo legitimo" con un referendum" ma "con il riconoscimento della comunità internazionale". Aragones ha ribadito che "nessuno può immaginare una soluzione in Catalogna che non sia pienamente democratica". Il presidente della Generalitat si è detto convinto che questo processo "andrà avanti" e che si terranno "nuovi incontri" con il governo spagnolo. "Per questo stiamo lavorando sulla metodologia, sulla ricostruzione della fiducia ed è su questo che dobbiamo lavorare", ha evidenziato Aragones. In merito all'assenza di Uniti per la Catalogna (JxCat) dalla delegazione che si è confrontata con il governo nazionale, Aragones ha spiegato che "c'è la possibilità di poterla ampliare, ma dobbiamo lavorare, perché il conflitto continua e non possiamo sprecare l'occasione".(Spm)