Ricerca: tappa al Coni a Roma e al Vaticano della "Staffetta per la Speranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Staffetta per la Speranza "Facciamo salpare la Ricerca" organizzata da Fondazione Città della Speranza e patrocinata dallo stato maggiore della Difesa arriva oggi a Roma dove è stata accolta dalla vicepresidente del Coni Silvia Salis, presso il salone d’Onore del Coni, dove entrerà come ultimo staffettista il Generale Giuseppe La Gala. Di seguito, la Staffetta raggiungerà il Vaticano per ricevere la Benedizione dal Monsignor Vincenzo Pizzimenti. La staffetta "Facciamo salpare la Ricerca" - si legge in una nota - mira a supportare la ricerca oncologica pediatrica, tema centrale per la Fondazione Città della Speranza che si occupa di promuovere la ricerca scientifica contro le malattie oncologiche. Inoltre, l’iniziativa vuole rendere omaggio alla memoria dei medici Giuseppe Basso e Modesto Carli che hanno dedicato la propria vita alla lotta ai tumori pediatrici. (segue) (Com)