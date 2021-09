Ricerca: tappa al Coni a Roma e al Vaticano della "Staffetta per la Speranza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La staffetta tocca 6 diverse Regioni italiane fino a giungere il 18 settembre a Taranto, dove dopo una tappa all'aeroporto militare di Grottaglie, gli atleti percorreranno gli ultimi 25 km della Staffetta fino alla portaerei Cavour, sulla quale verrà issata la bandiera di Fondazione Città della Speranza. Gli 8 atleti che stanno supportando la Staffetta sono Giovanna Epis, campionessa di maratona che ha rappresentato il nostro Paese alle Olimpiadi di Tokyo 2021, gli atleti olimpionici, Stefano La Rosa, per la maratona, e Matteo Giupponi, per la marcia 50 km, e gli atleti Yohanes Chiappinelli, specialità 3.000 siepi, Stefano Chiesa, specialità 50km marcia, Sergiy Polikarpenko, specialità: 10.000m e Triathlon, Michela Cesarò, specialità mezzofondista 5.000m-10.000m, Nicole Colombi, specialità marcia. (segue) (Com)