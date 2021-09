Ricerca: tappa al Coni a Roma e al Vaticano della "Staffetta per la Speranza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco tutte le tappe della staffetta: lunedì 13 settembre: partenza dalla sede del comando interregionale Vittorio Veneto di Padova, alla presenza del comandante delle Frecce Tricolori Gaetano Farina e della campionessa mondo di spada dell’esercito e bronzo alle ultime olimpiadi Mara Navarria; martedì 14 settembre: arrivo ad Assisi; mercoledì 15 settembre: arrivo a Roma presso il salone d’Onore del Coni, alla presenza della vicepresidente Silvia Salis e tappa in Vaticano; giovedì 16 settembre: arrivo a Cassino (FR); venerdì 17 settembre: arrivo alla Reggia di Caserta; sabato 18 settembre: arrivo all'aeroporto militare di Grottaglie con cerimonia per issare la bandiera di Città della Speranza sulla portaerei Cavour. Incontro pubblico serale "La Ricerca è Vita" alla presenza della dottoressa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, e del dottor Valerio Cecinati, primario del reparto di Oncologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto. (segue) (Com)