Energia: Alverà (Snam), cattura e sequestro del carbonio è indispensabile

- Chi non è contrario all'attività economica e vuole migliorare il clima sa che la cattura e il sequestro del carbonio (Ccs) servono. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, intervenuto a una discussione sulla “Rivoluzione dell’idrogeno” presso l’ambasciata d’Italia a Londra. “Non c’è un sacco di letteratura sull’idrogeno. Io stesso ero un grande scettico", ha detto, aggiungendo che "nel 2004 costava mille dollari per megawattora”. Di ritorno da una conferenza in Giappone scrisse al governo dicendo che si trattava di una “tecnologia geniale” che tuttavia non avrebbe mai funzionato perché costava troppo. Le cose sono cambiate dopo aver visto l’idrogeno diventare più conveniente dei combustibili fossili. Alverà ha continuato spiegando perché l'idrogeno blu è per alcuni controverso e la ragione è proprio la tecnologia Ccs. Ci sono ambientalisti che vogliono "correggere il clima per correggere il capitalismo", ma chi ha a cuore l'attività economica sa che per migliorare il clima il Ccs serve, e in grande quantità. "Sono un grande fan della rimozione della CO2 dall’aria, ma per un periodo di transizione abbiamo bisogno di idrogeno blu economico per indirizzare la domanda e poi sarà molto facile cambiare. Il bello dell’idrogeno è che, di qualunque colore sia, è sempre la stessa molecola", ha detto l'Ad di Snam. "Se pensiamo alla Germania, che deriva la sua energia da carbone, nucleare, diesel, non ha potenziale fotovoltaico, da dove prenderà l'energia pulita? Dovrà importare grandi quantità di idrogeno", ha continuato. (Rel)