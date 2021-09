© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi effettua un sopralluogo a Ponte San Pietro (Bg) relativo al cantiere per la riqualificazione di Palazzo Piazzini.Palazzo Piazzini, via Roma - Ponte San Pietro/Bg (ore 11:30)Sopralluogo nel pavese dell'assessore al territorio e protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni per verificare lo stato delle opere già realizzate e quelle da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico.Godiasco Salice Terme, ponte del torrente Staffora (ore 10:45); Varzi, piazza della Fiera (ore 11:45);Menconico, centro paese (ore 12:45)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene alla 66ma edizione del convegno di studi amministrativi: “Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next generation Eu”Villa Monastero, via Polvani 4, Varenna (Lc) (ore 15.15)VARIEIl candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo segnala i seguenti appuntamenti: visita al mercato via Val Maira e incontra i cittadini di Prato Centenaro (ore 10:30); incontro con i cittadini di Bruzzano, piazza Costantino (ore 11.45); incontro con il sindacato Fast Confsal (trasporti), via Giovanni Lulli 32 (ore 15); evento “Prima le mamme”, via Sandro Botticelli, 34 (ore 18); incontro-aperitivo col candidato Guido De Angelis, Living piazza Sempione 2 (ore 19)Evento sull’importanza della digitalizzazione per le aziende e sul ruolo delle Tech Company per il Sistema Paese organizzato da Myntelligence, azienda italiana di tecnologia, con Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia; Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato di TIM; Corrado Passera, Fondatore e Ceo di Illimity; Fabio Vaccarono, Vice Presidente di Google e Ceo di Google Italia; Andrea Cardamone, già amministratore Delegato di Widiba e Advisor di Myntelligence; Andrea Pezzi, Founder e Ceo di Myntelligence.Piccolo Teatro Studio Melato, Via Rivoli, 6 (ore 11)La Sottosegretaria al Mise e Vice Presidente del Pd, Anna Ascani, visita ad Agrate, l'azienda StMicroelectronics (ore 12) e a Lambrate la De Nora Technologies (ore 16) . Al Palazzo delle Stelline, appuntamento con le categorie artigiane – Unione Artigiani, Cna e Confartigianato – per affrontare i temi legati allo sviluppo del settore (ore 17:30), sempre al Palazzo delle Stelline, incontro pubblico con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala (ore 19).Flash mob con i candidati della lista "La Milano Radicale con Sala" sui temi dei referendum eutanasia e cannabis e sulle elezioni amministrative. Sono presenti, fra gli altri, Lorenzo Lipparini, capolista e assessore uscente alla partecipazione del Comune di Milano, Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, Giulia Crivellini, avvocata e dirigente radicale, Barbara Bonvicini, dirigente e coordinatrice radicale per la campagna eutanasia legale e Luca Biscuola, capolista al Municipio 3.piazza Duomo (ore 13)Il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani interviene alla 66ma edizione del Convegno di Studi Amministrativi: “Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next generation Eu”Villa Monastero, via Polvani 4, Varenna (Lc) (Ore 16.30)La Vicesegretaria Nazionale del PD Irene Tinagli, la Sottosegretaria Anna Ascani, la Vicesindaca Anna Scavuzzo, il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, la segretaria del Pd milanese Silvia Roggiani, i deputati Emanuele Fiano e Tommaso Nannicini, il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri, sono alcuni dei partecipanti all'evento "Obiettivo 2026" promosso da Filippo Barberis capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Milano. Momento clou della serata è il dialogo di Filippo Barberis con il Sindaco di Milano Beppe Sala.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 18:45)(Rem)