Energia: Alverà (Snam), tra cinque anni idrogeno a 2 dollari al chilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra cinque anni Snam e altre società saranno in grado di offrire idrogeno a due dollari al chilo. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, intervenuto a una discussione sulla “Rivoluzione dell’idrogeno” presso l’ambasciata d’Italia a Londra. Interrogato sui tempi di attuazione di questa tecnologia, Alverà ha dichiarato che Snam, assieme ad altri attori del settore quali Iberdrola, Orsted e altri, sarà in grado di fornire idrogeno a 2 dollari al chilo, che sono equivalenti a 50 dollari per megawattora, nell’arco di cinque anni. L’Ad dell’azienda è intervenuto anche sulla questione della sicurezza. “Dobbiamo avere la consapevolezza che la sicurezza è una questione importante e il sistema energetico ha avuto il vantaggio di evolversi per un lungo tempo”, ha detto. La sicurezza deve essere presa ancor più sul serio “di quanto facessimo con le fonti convenzionali”. L’oggetto della discussione non è però “l’energia primaria”, ovvero quella presente in natura e che non deriva dalla trasformazione di nessun'altra forma di energia. “Se parliamo di gas o di cattura e sequestro del carbonio (Ccs) o di nucleare o di solare, queste sono domande di energia primaria”, ha dichiarato. (Rel)