Roma 2021: Raggi prosegue tour in città per campagna elettorale

- Prosegue il tour in città per la campagna elettorale della sindaca uscente di Roma e ricandidata del M5s, Virginia Raggi. "Oggi sono stata a Campo de' Fiori e a Piazza Farnese dove ho incontrato commercianti e ristoratori ascoltando le loro richieste e esigenze". Lo scrive su Facebook la stessa sindaca Raggi. "Poi con il camper abbiamo proseguito il tour nel quartiere Alessandrino e a Torpignattara, dove - aggiunge Raggi - ho incontrato tanti cittadini e residenti che ringrazio per il loro sostegno. Il calore e l’affetto che mi dimostrano mi emozionano ogni volta e mi danno la forza per andare avanti con sempre più determinazione e coraggio. Insieme andiamo avanti con coraggio". (Rer)