Imprese: Andaf, al via da domani a Genova il 43esimo congresso nazionale

Il Porto Antico di Genova è pronto ad accogliere i lavori del 43esimo congresso nazionale di Andaf, l'Associazione nazionale dei Direttori amministrativi e finanziari. "Un ponte tra passato e futuro. Cfo: next generation sostenibile", è il titolo dell'edizione di quest'anno, che ritorna in presenza e che verrà inaugurata nel pomeriggio del 16 settembre presso i Magazzini del Cotone. E' quanto si legge in una nota. Interverranno le principali autorità locali sull'importanza dello Stato e sul ruolo cruciale delle istituzioni nella gestione di eventi complessi, come la pandemia e la ricostruzione del Ponte San Giorgio. I lavori congressuali - continua la nota - proseguiranno il 17 e il 18 settembre con esponenti del governo nazionale e del mondo accademico e scientifico che, insieme a top manager di primarie aziende, rifletteranno su temi di grande attualità. Si parlerà di sostenibilità - ambientale, sociale, politica e anche finanziaria - e di come gestire le ingenti risorse messe in campo dal Recovery plan affinché l'Italia sappia mettere a frutto questa importante opportunità. Un'occasione e una sfida al tempo stesso, che vede direttamente coinvolti i Cfo, protagonisti e artefici di questo cambiamento, da affrontare con competenza, visione e coraggio. Un'evoluzione che inevitabilmente passa per i temi del lavoro, i cui modelli sono stati e saranno ripensati, dell'Energia, perché il percorso della transizione energetica è strategico per il raggiungimento degli obiettivi che il Next generation Eu richiede, e dell'innovazione, fondamentale per tutti i suoi ambiti di applicazione all'interno delle imprese.