Imprese: Andaf, al via da domani a Genova il 43esimo congresso nazionale (2)

- Per il presidente di Andaf e Cfo di Terna, Agostino Scornajenchi, “l’appuntamento a Genova rappresenta una grande occasione per ritrovarsi finalmente insieme, nella storica e gloriosa città ligure che ha dato ancora una volta una grande prova di resilienza, efficienza e determinazione, mostrando al Paese intero cosa è possibile realizzare facendo leva sui principi di comunità e responsabilità. Valori che ispireranno il dibattito del 43esimo Congresso nazionale di Andaf. Immaginare, progettare, eseguire e controllare le opere necessarie alla ripresa sarà la sfida di questi anni. Sfida che vedrà la categoria dei Cfo al centro della scena per costruire un ponte sul futuro, come recita il titolo del nostro convegno. Un futuro in cui sarà centrale il tema della sostenibilità, che richiederà l’adozione di nuovi strumenti di valutazione, garantendo equità ed etica nel valutare gli impatti ambientali. Un processo impegnativo ma che - non ho dubbi - ancora una volta vedrà la nostra comunità protagonista”. (Com)