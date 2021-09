Iran: ambasciatore saudita a Vienna, necessario porre fine al “ricatto nucleare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha avvertito che “il ricatto nucleare iraniano deve essere fermato, invitando l'Iran a rispettare pienamente gli obblighi dell'accordo di salvaguardia”. E’ quanto dichiarato dall’ambasciatore dell’Arabia Saudita a Vienna e rappresentante presso l’Agenzia per l’energia atomica (Aiea), Abdullah Bin Khalid Bin Sultan al Saud, citato dal quotidiano “Saudi Gazette”. Il diplomatico ha sollevato le preoccupazioni del Consiglio dei governatori dell'Aiea per il continuo disprezzo da parte dell'Iran delle salvaguardie dell'agenzia e ha chiesto un'azione decisa da parte del Consiglio, che rappresenterà una pietra angolare per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. "Teheran continua a trasferire materiali nucleari in località non dichiarate e non riesce ripetutamente a rispondere alle domande dell'Agenzia con risposte tecnicamente credibili. Questo non è accettabile", ha affermato su Twitter. Il diplomatico ha aggiunto: "A meno che le sue intenzioni belligeranti non siano fermamente contenute, l'avventatezza di Teheran rischia la proliferazione nella regione, portando all'instabilità globale. È in gioco l'intero sistema di tutele”.(Res)