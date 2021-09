Roma: Bacchetti-Remediani (Pd), terminati oggi i lavori sull'incrocio fuorilegge via Pasini-via Tondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale possiamo annunciare il completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione fuorilegge via Ludovico Pasini - via Matteo Tondi assunto alle cronache per i numerosi e gravi incidenti stradali. Tempo di esecuzione: 14 giorni. Lo avevamo promesso agli abitanti di Pietralata, agli esercenti, alla comunità parrocchiale di S. Vincenzo Pallotti. Detto, fatto. Se lo diciamo lo facciamo". Così in una nota Dino Bacchetti, già presidente commissione Trasparenza, Controllo, Garanzia IV Municipio e Silvia Remediani (Pd). (Com)