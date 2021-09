Egitto-Libia: premier Dabaiba arriva nel Paese per una visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, è arrivato oggi in Egitto per una visita ufficiale insieme a una delegazione. Domani, durante la visita, si terrà una riunione dell’Alto comitato congiunto libico-egiziano presieduto dal primo ministro del governo unitario nazionale di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, e dall’omologo del Cairo, Mostafa Madbouly. Secondo l’ufficio stampa del ministero dell’Economia libico, gli incontri discuteranno dell’aumento del volume di scambi tra i due Paesi, e della conclusione di accordi in diverse aree di interesse comune. Ieri una delegazione ministeriale del governo unitario di Tripoli, guidata dai ministri di Economia, Trasporti ed Edilizia, è arrivata in Egitto, accompagnata dal presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia elettrica generale (Gecol) e da rappresentanti di altri enti e istituzioni libiche. Le sottocommissioni di entrambe le parti hanno rivisto gli accordi e memorandum d’intesa conclusi tra i due Paesi, allo scopo di svilupparli in linea con gli interessi comuni e presentarli all’Alto comitato per la loro attivazione. (segue) (Lit)