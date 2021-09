Egitto-Libia: premier Dabaiba arriva nel Paese per una visita ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro della prima sottocommissione, durante la prima giornata, ha coinvolto diversi settori, inclusi economia, commercio e sviluppo, trasporti, energia e industria, servizio civile, agricoltura, edilizia, tecnologia ed educazione superiore. Lo scorso aprile, Egitto e Libia hanno siglato undici accordi di cooperazione in sette aree, a margine di una visita ufficiale effettuata dal primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, a Tripoli. Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto ieri il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh. L'incontro è avvenuto alla presenza del capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel. In seguito al colloquio, i leader libici hanno affermato la coerenza delle loro posizioni con la prospettiva egiziana sulla gestione della fase transitoria libica, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine di quest'anno e di rafforzare il percorso di sicurezza, obbligando le forze straniere a espellere i mercenari dall'interno del territorio libico, ha detto Radi. (Lit)