Abruzzo: Gdf, pescatore di frodo prima salvato e poi sanzionato (2)

- Successivamente, dopo le prime cure del caso eseguite sul posto dal personale sanitario, lo stesso veniva trasportato all'Ospedale "F. Renzetti" di Lanciano (Ch) per ulteriori accertamenti clinici. Le condizioni dell'uomo sono poi lentamente migliorate. All'uscita del pronto soccorso i finanzieri non si sono fatti impietosire, applicando allo stesso una sanzione amministrativa di 1.000 euro, oltre alla sanzione accessoria del sequestro degli attrezzi utilizzati per la pesca sportiva. Al termine delle operazioni, riferisce una nota della Gdf, il pescatore ha comunque vivamente ringraziato i finanzieri che lo hanno soccorso evitando conseguenze più gravi. (Gru)