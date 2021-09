Ue: presidente Slovenia, saremo obbligati in futuro a prendere decisioni più coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve essere più coraggiosa per potere raggiungere una vera e propria autonomia strategica. Lo ha detto il presidente sloveno, Borut Pahor, alla conferenza stampa finale al termine della 16ma riunione dei capi di Stato del Gruppo Arraiolos, che si è svolta quest’anno a Roma al Quirinale. Pahor ha iniziato ricordando il discorso di oggi alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sullo stato dell’Unione giudicandolo un “buon compromesso” e un segnale importante in funzione del raggiungimento degli “obiettivi comuni e dei modi per raggiungerli” da parte dell’Unione. “Attualmente è in corso una conferenza sul futuro dell’Europa e non sono molto ottimista che possa portare ad azioni importanti. Ma sono certo che prima o poi arriverà un momento in cui saremo obbligati a prendere decisioni più coraggiose per quanto riguarda il nostro futuro comune”, ha sottolineato. Rispetto alla autonomia strategica dell’Ue, il capo di Stato sloveno ha evidenziato che “potremmo raggiungere un obiettivo strategico” come questo “se saremo in grado di essere un po’ più coraggiosi per quanto riguarda un futuro comune”. In questo contesto, Pahor ha ricordato come oggi i leader europei possano “godere della visione e del coraggio dei nostri padri fondatori”, citando Alcide De Gasperi. Adesso, ha rimarcato Pahor, “è nostra responsabilità morale e politica fare di tutto per dare un buon lascito a nostri figli e alle future generazioni”.(Res)