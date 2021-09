Milano: De Corato, oltre cento i comuni dell'hinterland dove sono stati sequestrati beni alle mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro latitante legato alla 'ndrangheta arrestato, stavolta a Cusano Milanino. Un ringraziamento ai carabinieri della locale stazione e a quelli del comando provinciale di Milano per l'ottimo lavoro svolto. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, l'arresto di un trentanovenne, latitante dal 2018, che dovrà ora scontare undici anni di pena per associazione a delinquere, bancarotta, violazione della legge fallimentare e tentata estorsione. "Sono cento i comuni della Città metropolitana di Milano nei quali sono stati sequestrati beni alle mafie, nella sola Milano gli immobili posti sotto sequestro sono 210, seguono Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Legnano, Rho. Questi dati - prosegue De Corato -, i numerosi sequestri e l'ennesimo arresto confermano come il problema della presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio sia attuale. La Dia è già impegnata su questo fronte, ma ritengo che sia necessario che anche tutte le istituzioni pubbliche s'impegnino a mantenere alta l'attenzione per evitare il propagarsi del fenomeno mafioso". (Com)