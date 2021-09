Ue: presidente austriaco Van der Bellen, se non ci fosse l’Ue andrebbe inventata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non esistesse l’Unione europea, essa andrebbe inventata qui ed ora. Lo ha detto il presidente dell’Austria, Alexander Van der Bellen, nel corso della conferenza stampa congiunta al termine della riunione del gruppo di Arraiolos tenutasi oggi al Quirinale. L’Ue sarebbe necessaria “anche se se ne possono criticare tanti dettagli”. Le difficoltà di Bruxelles nell’esprimere una posizione condivisa in politica estera e un’autonomia strategica non devono determinare una rinuncia “al coraggio e alla fiducia”. Van der Bellen ha rimarcato anche l’importanza del concetto di multilateralismo, “ovvero capire quello che pensa l’altro, immedesimarsi e cercare di raggiungere il compromesso necessario”. (Res)