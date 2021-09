© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio va avanti la campagna vaccinale: si prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all'obiettivo dell'85 per cento. "Roma è tra le prime Capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 milioni di cicli completati nell'intera area metropolitana". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)