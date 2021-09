Argentina: identificati i resti di altri sei soldati argentini sepolti nelle Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti forensi hanno identificato nelle isole Falkland i resti di altri sei ex combattenti argentini morti durante la guerra del 1982. Lo ha reso noto il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr), che coordina il "Pph2", il progetto di identificazione dei resti dei soldati argentini sepolti come "nn" nelle isole dell'Atlantico del sud. "Grazie all'ottimo lavoro svolto dalla squadra forense del Cicr e dal personale dell'Equipe argentina di Antropologia Forense (Eaaf), è stato possibile identificare i resti di 6 ex combattenti argentini morti alle Falkland, rinvenuti nella tomba C.1.10 del Cimitero di Darwin", si legge in un comunicato. (segue) (Abu)