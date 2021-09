Argentina: identificati i resti di altri sei soldati argentini sepolti nelle Falkland (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario per le Malvinas, Antartide e Isole del Sud Atlantico, Daniel Filmus, ha affermato che "questa notizia segna un altro passo nella politica statale avviata nel 2012 per identificare coloro che sono caduti combattendo coraggiosamente per la sovranità nelle Malvine". "Allo stesso tempo, possiamo annunciare che resta fermo l'impegno del governo nazionale per continuare con questo compito nella fase successiva e poter così dare serenità e certezze a più famiglie. Vogliamo in particolare congratularci con l'enorme lavoro svolto dall'unità forense del Cicr e dal Eaaf che hanno svolto questo compito nelle difficili condizioni generate dalla pandemia", ha aggiunto. (Abu)