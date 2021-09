Emilia Romagna: petrolchimico, la Regione dice no alla chiusura di Marghera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Emilia-Romagna è disponibile a fare la sua parte per valorizzare il ruolo della chimica, ma dice no sulla chiusura del craking Eni-Versalis a Marghera, pronunciandosi a favore di una industrializzazione sostenibile sotto tutti i punti di vista". Lo ha riferito in una nota l'ente emiliano-romagnolo: "E' quanto è emerso nella prima riunione oggi a Roma del tavolo per il settore petrolchimico, insediato questa mattina presso il Ministero per lo Sviluppo economico, per approfondire le garanzie e dare risposte alle preoccupazioni sollevate dai territori del quadrilatero petrolchimico, dopo l'annuncio dello spegnimento del cracking di Eni-Versalis a Marghera previsto a marzo 2022". Al tavolo, convocato al Ministero dello Sviluppo economico dal viceministro Gilberto Pichetto Fratin, oltre alla Regione Emilia-Romagna, erano presenti anche il direttore generale Energy Evolution Giuseppe Ricci e l'amministratore delegato di Versalis Adriano Alfani, rappresentanti delle Regioni Veneto e Lombardia e delle Organizzazioni sindacali nazionali confederali e di categoria. (segue) (Ren)