Emilia Romagna: petrolchimico, la Regione dice no alla chiusura di Marghera (2)

- La Regione ha riportato che "Il viceministro ha annunciato che il tavolo avrà carattere permanente e nazionale, per definire il futuro della chimica di base in Italia, fondamentale per molte filiere produttive. Il governo si è impegnato inoltre a intrattenere una interlocuzione diretta con Eni-Versalis, coinvolgendo le Regioni interessate, per approfondire le garanzie e dare risposte alle preoccupazioni sollevate dai territori del Quadrilatero petrolchimico. Garanzie saranno richieste dal governo anche all'altro player che opera a livello nazionale, la multinazionale Lyondell Basell, in quanto operatore importante per la chimica italiana". E dunque: "La Regione Emilia-Romagna, in particolare, per esprimendo giudizio positivo sull'impegno del viceministro, si è detta contraria alla chiusura del cracking a Marghera a marzo 2022, a oggi unica certezza del progetto industriale di Eni Versalis, da cui deriva un evidente rischio di effetto domino sulle altre aree dei petrolchimici, a partire da Ferrara". (segue) (Ren)