Emilia Romagna: petrolchimico, la Regione dice no alla chiusura di Marghera (3)

- La Regione Emilia Romagna inoltre "si è detta disponibile a discutere percorsi di transizione che abbiano tempi e modalità giusti, purché non vadano nella direzione di una deindustrializzazione e di una lenta chiusura dei petrolchimici italiani, ma di un'industrializzazione che possa garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.Ancora sul tavolo, quindi, tutti i dubbi relativi ad un progetto poco convincente sia dal punto di vista economico che della sicurezza, vista la previsione di trasportare la materia prima con le navi in Mare Adriatico". E dunque: "La Regione ha inoltre evidenziato al governo la mancanza nel Pnrr della chimica quale asset strategico trasversale alle sue filiere strategiche: dall'automotive al biomedicale, dalla farmaceutica al tessile, all'edilizia. Risulta pertanto fondamentale che il governo, in quando controllore di Eni, consegni una dimensione strategica integrata del ruolo della chimica per lo sviluppo del Paese, a partire dai progetti di transizione energetica, delle filiere innovative e degli investimenti green. La Regione si è detta disponibile a fare la sua parte per valorizzare il ruolo della chimica dei suoi centri di ricerca e delle eccezionali competenze ingegneristiche, tecniche e lavorative invidiate in tutto il mondo". (Ren)