Economia: Cisal, piano Marghera non corrisponde a nostre aspettative, preoccupati

- "Esprimiamo forte preoccupazione riguardo il futuro della chimica in Italia, ritenendo le argomentazioni di Eni al momento non rispondenti alle aspettative sociali ed economiche delle migliaia di lavoratori coinvolti". Lo ha detto il responsabile dei rapporti con Eni della Fialc Cisal, Massimo Pagliara, a margine del tavolo nazionale della chimica al Mise sulla vertenza Porto Marghera in cui è stato prospettato dai vertici aziendali il progetto di trasformazione del sito in cui è prevista la chiusura del cracking ma allo stesso tempo la salvaguardia del sistema logistico che non metterà a rischio Ferrara, Ravenna ed il resto del vasto indotto, lo sviluppo di tecnologie per la produzione di nuove plastiche da riciclo polietilene, un nuovo impianto idrogeno ed un nuovo centro di competenze con edificio dedicato. (segue) (Ren)