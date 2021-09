G20: Di Maio, coinvolgimento dei giovani opportuno e doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia promuove il contributo dei giovani per l'attuazione delle riforme, un coinvolgimento "non solo opportuno, ma doveroso". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, intervenuto oggi all'evento "Creatività e innovazione per l'economia circolare - il contributo dei giovani”, organizzato a margine della programmazione ministeriale del G20 e trasmesso in videoconferenza. "Desidero anzitutto ricordare come l’entusiasmo dei giovani abbia rappresentato una delle chiavi di successo del Pre - Food Systems Summit, tenutosi dal 19 al 21 luglio scorso a Roma", ha detto Di Maio, sottolineando come rispetto del pianeta, benessere dei cittadini e impiego siano "gli obiettivi che dobbiamo finalmente armonizzare, puntando su economia circolare ed energie rinnovabili", nella convinzione dell'esigenza "prioritaria di un’azione climatica efficace e della centralità della cooperazione internazionale per conseguire traguardi ambiziosi". Il ministro ha ribadito il "ruolo protagonista" che l'Italia sta svolgendo nel quadro di appuntamenti internazionali di rilievo, come la presidenza del G20 e la co-presidenza della Cop26. "Abbiamo bisogno di visione a lungo termine", ha detto ancora Di Maio, riconoscendo che quest'approccio "spesso manca nella politica" ma di cui l'Italia ha saputo far prova ai tavoli internazionali, dove "abbiamo sempre cercato di condividere percorsi che coinvolgano le giovani generazioni". (Res)