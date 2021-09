Francia: candidato presidenziale Bertrand, restaurare autorità per risollevare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non si risolleverà se non si concentrerà sulla "restaurazione dell'autorità". Lo ha detto il presidente della regione dell'Alta Francia e candidato alle prossime elezioni presidenziali, l'ex repubblicano Xavier Bertrand, durante un intervento tenuto a Saint Quentin. Bertand ha promesso che in caso di elezione il suo sarà il mandato della "fine dell'impunità". Secondo il candidato, il presidente Emmanuel Macron non ha un'esperienza di gestione politica a livello locale, per questo è impossibile per lui "capire tutte le forme di insicurezza che oggi fratturano" la Francia. "Sento l'esasperazione e la collera dei nostri concittadini, ha continuato Bertrand. "Domani se non sarà fatto nulla alcuni si faranno giustizia da soli. E dopodomani sarà la guerra civile", ha detto. L'intervento di Bertrand è arrivato all'indomani degli annunci fatti dal presidente Emmanuel Macron sul tema della sicurezza. (Frp)