Italia-Spagna: riunione a Madrid tra delegazioni di governo su impegni assunti nel bilaterale di Palma

- Il sottosegretario di Stato per l'Unione Europea spagnolo, Juan Gonzalez-Barba, e il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ettore Francesco Sequi, hanno tenuto oggi a Madrid una riunione del meccanismo seguimento degli impegni presi da Spagna e Italia durante l'ultimo vertice bilaterale, tenutosi nella sua XIX edizione a Palma il 25 novembre 2020. Come riferito da una nota del ministero degli Esteri spagnolo, questo meccanismo permette di rispettare quanto concordato nei vertici bilaterali e di dare continuità al dialogo e alla cooperazione tra i vari ministeri nel periodo tra i vertici. L'obiettivo è quello di raggiungere risultati concreti nei progetti di cooperazione bilaterale. La riunione di oggi si è tenuta in un formato ibrido tra i rappresentanti spagnoli della presidenza del governo, dei ministeri degli Esteri, del Ministero del Lavoro e della Transizione ecologica. (segue) (Spm)