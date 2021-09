Italia-Spagna: riunione a Madrid tra delegazioni di governo su impegni assunti nel bilaterale di Palma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti hanno sottolineato che "la cooperazione bilaterale aumenta gli sforzi nazionali ed europei per far avanzare la transizione digitale ed ecologica delle nostre economie", evidenziando anche la sua dimensione sociale. Nel corso dell'incontro é stato sottolineato che l'Italia e la Spagna sono i beneficiari di quasi la metà dei fondi mobilitati dall'Ue per il Piano per la ripresa Next Generation Eu. "I nostri due Paesi hanno quindi una grande responsabilità nel garantire il suo successo nella costruzione di un'Europa più verde, più digitale e più resiliente", si evidenzia nel comunicato. L'incontro tra Gonzalez Barba e Sequi è stata anche l'occasione per discutere di questioni come il Patto sulla Migrazione e Asilo, il vicinato meridionale, la Conferenza sul futuro dell'Europa e le sinergie tra i piani di recupero e resilienza spagnolo e italiano. (Spm)