Lombardia: Legambiente, presentato "Arco Blu", progetto ricostruzione capitale naturale bassa pianura bergamasca e alto cremasco

Riportare ad uno stato naturale ambienti adiacenti al letto dei fiumi Serio e Oglio per favorire il miglioramento degli ecosistemi e ricostruire la continuità ecologica tra aree dall'alto valore naturalistico, ad oggi disconnesse tra loro. Sono gli obiettivi del progetto "Arco blu - ricostruzione del capitale naturale nella bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco", che conta su un solido partenariato con il Parco Regionale del Serio come capofila, in collaborazione con il Parco dell'Oglio Nord, i Comuni di Covo e di Fontanella, il consorzio di bonifica Dugali, il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, l'Università degli studi di Bergamo e Legambiente Lombardia, con il finanziamento di Fondazione Cariplo nell'ambito del bando "capitale naturale 2019" e il sostegno del Parco Adda Sud, dei Comuni di Mozzanica, Pianengo, Soncino e della Provincia di Cremona. "L'ambito della bassa pianura bergamasca - spiega Legambiente Lombardia in una nota - tra Adda, Serio e Oglio, a cavallo tra le provincie di Bergamo e Cremona è un contesto caratterizzato da potenzialità ecologiche molto alte, esposte però ad elementi di frammentazione e fattori di rischio tali da pregiudicarne i servizi ecosistemici a danno della biodiversità. I progetti infrastrutturali quali in particolare BreBeMI, Alta Velocità ferroviaria e le opere ad essi connesse, hanno comportato nella parte centrale della pianura una forte disgregazione della continuità ecologica retta dal reticolo idrografico minore; allo stesso tempo la meccanizzazione dell'attività agricola intensiva ha fortemente semplificato l'infrastrutturazione vegetale e le previsioni di sviluppo locale, legate ad una ormai superata stagione di sviluppo immobiliare, hanno contribuito a impoverire il suolo, producendo situazioni irrisolte di aree in abbandono, non senza problemi ambientali, o aree che giacciono in un limbo identitario. Da questo contesto si è partiti per pianificare interventi mirati ad aumentare il capitale naturale del sistema ecologico e agroecologico del territorio di confine tra la provincia di Bergamo e quella di Cremona, con una breve escursione anche in territorio bresciano, lungo il fiume Oglio".