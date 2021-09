© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sul decreto recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. (Rin)