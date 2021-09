Lazio: assessora Turismo, al via "Game for turism", promozione innovativa dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assessorato al Turismo della Regione Lazio, in collaborazione con Q Academy, ha lanciato una Game Jam - una maratona di sviluppo di giochi digitali - con l'obiettivo di promuovere il turismo e valorizzare l'immagine dell'intero territorio regionale su scala nazionale ed internazionale, attraverso i progetti e le idee dei creativi impegnati nel settore delle nuove tecnologie. Durante la Game Jam verrà realizzato il prototipo di un applied game - tipologia di videogioco progettato avendo una finalità diversa dal semplice intrattenimento - incentrato sulla valorizzazione turistica della Regione Lazio. "Con il Game for Tourism - sottolinea in una nota l'assessora al Turismo, Valentina Corrado - lanciamo nel Lazio una nuova tipologia di promozione turistica del nostro territorio, parallela alle tradizionali attività di valorizzazione realizzate finora, coinvolgendo creativi, artisti e programmatori nello sviluppo di giochi digitali che sappiano valorizzare le nostre eccellenze e destinazioni turistiche, nonché il patrimonio dei beni culturali, ambientali e i brand territoriali. Una nuova narrazione, attraverso il videogioco, capace di far conoscere e promuovere le immense possibilità di viaggio, di vacanza ed esperienze in tutte e cinque le nostre province. Il contest è un'occasione per far emergere nuovi talenti ed è un'ulteriore spinta per far crescere il turismo nel Lazio in maniera innovativa, utilizzando nuovi strumenti e linguaggi vicini anche ai più giovani". (segue) (Com)