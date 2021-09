Ue: presidente polacco Duda, siamo convinti della validità del progetto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri dell’Unione europea sono proprietari del progetto europeo. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso della conferenza stampa congiunta al termine della riunione del gruppo di Arraiolos tenutasi oggi al Quirinale. Duda ha ricordato che il prossimo incontro del gruppo si terrà a Malta e nel 2023, per il ventennio, ce ne sarà uno in Portogallo. “Vorrei invitarvi in Polonia nel 2024”, ha detto. Questi appuntamenti sono un’esperienza preziosa sul futuro dell’Ue, “ci unisce la convinzione che il progetto europeo sia valido”. Su cosa sia necessario perché l’Unione europea sia protagonista a livello multilaterale sono tre i temi importanti per Varsavia. “La posizione forte dell’Ue non deve andare a discapito delle relazioni transatlantiche. L’Ue deve costruire un ordine internazionale, rafforzare la difesa” ma non a discapito della Nato, ha dichiarato. In secondo luogo, termini quali autonomia e sovranità strategica “devono comprendere il rispetto per lo Stato nazionale”. In terzo luogo, “l’Ue deve essere innovativa, un laboratorio adeguato alle sfide del futuro”, ma perché sia forte deve mostrare credibilità nei confronti dei suoi partner che vogliono unirsi ad essa. (Res)