Covid: Pregliasco, variante delta più contagiosa, spero in estensione vaccinale anche per più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono studi già in corso, e dal mio punto di vista spero che ci possa essere una estensione e un abbassamento dell’età proprio per un possibile coinvolgimento dei più giovani, ma rimane l’esigenza dell’uso dei tamponi, che non vedo come soluzione ma come appagamento: salvo quelle situazioni di persone che non possono essere vaccinate, serve un grande utilizzo del tracciamento visto a campione, quindi con una strategia per individuare focolai e per riuscire a tamponare la diffusione, perché quanto prima lo si fa e tanto più l’intervento preventivo o di contenimento diventa più chirurgico, sartoriale”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, ospite di "Timeline". “Purtroppo - ha spiegato Pregliasco - questa variante delta, di fatto, ha caratteristiche di virus diverse: è molto più contagiosa. L’R0 dell’originale era 2.5, mentre l’R0, quindi il numero di casi medi da un caso indice, è 7 per questa variante, e purtroppo abbiamo ben visto di una maggiore cattiveria del virus rispetto alla sintomatologia e in particolare un migliore adattamento ai recettori dei bimbi che non erano così coinvolti nella possibilità di infettarsi come sulla variante originale. Quindi i giovani stanno diventando più protagonisti rispetto al passato della diffusione, e lo vediamo anche dai dati. Per fortuna, dal punto di vista di una vaccinazione per i dodicenni, anche l’Inghilterra finalmente ha sdoganato quella che era una scelta, a mio avviso, di eccessiva attenzione nel dare la vaccinazione nei più piccoli: anche loro hanno ben cominciato, e spero che questo possa servire a consolidare una maggiore tranquillità nei genitori che avevano dubbi sentendo questi rumors rispetto a questo tema”. (Com)