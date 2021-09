Covid: Pregliasco, temo colpo di coda del virus in inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ effettivamente ciò che si vede, purtroppo, nel mondo, dove la vaccinazione non è così facilmente attuabile, ma lo vediamo anche da noi: quindi c’è un doppio binario rispetto agli effetti di questa pandemia”, lo ha dichiarato intervenendo a Sky Tg24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, ospite di Timeline, commentando le parole di questa mattina della presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, secondo cui, guardando agli ultimi dati, si rischia che il covid diventi una pandemia dei non vaccinati. “Ma vedo - ha aggiunto - come noi siamo messi più che bene anche rispetto all’Europa, e l’organizzazione è stata ed è delle migliori. Siamo partiti come diesel, ma ci stava perché un’organizzazione così complessa necessitava un’oliatura. Ora si vedono dati concreti, di sicurezza, e questo è un elemento che miliardi di dosi oggi ci permettono di consolidare meglio anche rispetto sempre alle questioni di eventi avversi, come trombosi ed altri effetti più pesanti, che in una prima parte della campagna vaccinale, e della conseguente informazione, avevano anche abbassato la qualità e il valore di alcuni di questi”. (segue) (Com)