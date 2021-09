Covid: 324 nuovi casi di contagio, 740 guariti e tre morti in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 740 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 391.686. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.785 (-419 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.291 (-443), il 96,4 per cento del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano tre decessi: 1 in provincia di Bologna (un uomo di 91 anni) e 2 in provincia di Ravenna (entrambi uomini, rispettivamente di 60 e 71). In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.414.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+1 rispetto a ieri), 450 quelli negli altri reparti Covid (+23). (Ren)