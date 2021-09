© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 16 settembre, alle 11, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi svolge l'audizione dello scrittore Raffaele Ascheri, autore del libro "Cronaca di un suicidio (annunciato). Il caso David Rossi". L'appuntamento - comunica in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)