Haiti: Aeronautica Militare trasporta aiuti umanitari a popolazione colpita da terremoto

- Un velivolo da trasporto KC-767A del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare è decollato nella mattina di domenica 12 settembre dall'aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) alla volta di Port-au-Prince (Haiti), per prestare supporto alla popolazione colpita dal terremoto e dalla tempesta tropicale che hanno interessato l'isola alcune settimane fa. Lo riferisce il ministero della Difesa in una nota. L'aereo, un velivolo da trasporto strategico dell'Aeronautica Militare, ha caricato oltre 10 tonnellate di materiale reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile. Si tratta, in particolare, di medicinali, materiale sanitario, dispositivi di protezione individuale (tra cui mascherine chirurgiche), tende e coperte. Il velivolo è arrivato a destinazione nel tardo pomeriggio di lunedì 13 settembre, procedendo poi immediatamente allo scarico del materiale. Al termine delle operazioni, il KC-767° è ripartito per fare rientro alla base di Pratica di Mare. (segue) (Com)