Haiti: Aeronautica Militare trasporta aiuti umanitari a popolazione colpita da terremoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa operazione, si legge nella nota, testimonia ancora una volta un duplice uso sistemico delle capacità e delle componenti della Difesa che consentono al Paese di disporre di uno strumento militare in grado di garantire, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali di difesa e sicurezza, un'efficace integrazione con le componenti civili dello Stato per attività non militari a supporto della collettività, in Italia e all'estero. Le Forze Armate sono da sempre in prima linea nel supporto alla Protezione Civile per l'aiuto ed il soccorso alle popolazioni colpite da eventi catastrofici o calamità naturali. La Difesa ha più volte impiegato i velivoli AM per prestare aiuto non solo nelle regioni italiane colpite da terremoti o altre calamità naturali, ma anche al di fuori dei confini nazionali: Iran, Iraq, Nepal, Pakistan, USA, Filippine, Mozambico e, più di recente, nel nord Europa. (segue) (Com)