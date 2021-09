Haiti: Aeronautica Militare trasporta aiuti umanitari a popolazione colpita da terremoto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il KC-767A, in dotazione al 14° Stormo di Pratica di Mare (Roma), è un velivolo che garantisce elevata autonomia di volo e di carico. Oltre ad essere impiegato per il rifornimento in volo di altri aerei militari, può garantire il trasporto di materiali e personale, soprattutto sulle tratte a lungo raggio. Tra i suoi utilizzi a beneficio della collettività, per esempio, si ricorda il suo impiego per rimpatriare i connazionali bloccati a Wuhan nel febbraio 2020, all'insorgere dell'emergenza mondiale Covid-19. Il KC-767A, inoltre, è dotato della capacità di trasportare in biocontenimento pazienti altamente infettivi, potendo imbarcare fino a 10 barelle speciali isolate di tipo ATI (Aircraft Transit Isolator). (Com)