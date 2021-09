Sicurezza: Meloni, Lamorgese non sta facendo il suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il ministro Lamorgese non stia facendo il suo lavoro come dimostrano i mille fronti aperti, i 40 mila immigrati clandestini che sono sbarcati in Italia quest’anno, il doppio dell’anno precedente, otto volte tanto rispetto al 2019, nello stesso tempo in cui agli italiani vengono poste decine e decine di restrizioni". Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a "Zona bianca", in onda questa sera su Retequattro. "Mi pare che venga confermato dai fatti di Rimini su un immigrato irregolare, su una persona segnalata come pericolosa rispetto alla quale il Viminale non ha fatto nulla. Persona che ha accoltellato un bambino di cinque anni - ha continuato la parlamentare -. Lo stesso ministro che multa i ristoratori che protestano contro i provvedimenti del governo, anche se quei ristoratori manifestavano distanziati, le restrizioni consente e, pare addirittura, abbia scortato il ministero dell'Interno gli organizzatori di un rave party illegale che ha visto arrivare ‘scappati di casa’ da tutta Europa che ballavano senza prescrizioni, senza controlli, e nessuno ha fatto niente. Quelle persone se sono andate da sole". (Rin)