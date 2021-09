Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), Raggi bocciata da Consiglio Stato su Lazio nuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi viene bocciata dal Consiglio di Stato sulla vicenda della Lazio Nuoto". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e ricandidato alla presidenza del Municipio, Amedeo Ciaccheri. "Dopo tre anni di battaglie la Lazio Nuoto viene riconfermata come la titolare della gestione dell'impianto sportivo di via Giustiniano Imperatore - aggiunge Ciaccheri -. È l'ennesima bocciatura della Giunta Raggi sulle politiche dello sport e una lezione per la sua giunta e la sua maggioranza su come si governa, agisce e comunica quando si hanno responsabilità che impattano direttamente sulla vita delle persone. Mai era accaduto uno sgombero forzoso di un impianto comunale e mai si è ricordata tanta arroganza rispetto i cittadini e l'amministrazione municipale che chiesero trasparenza su una procedura che oggi viene ribaltata. La sentenza del Consiglio di Stato è un primo risarcimento alle battaglie che ci sono state sul territorio e in città e il riconoscimento di una delle società sportive storiche di Roma come la Lazio Nuoto", conclude. (Com)