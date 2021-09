Sociale: Matone-Zaccaria (Lega), basta speculare sui cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistenza ai diversamente abili, consultori familiari, centri di assistenza domiciliare, centri di igiene mentale e di riabilitazione della Asl Roma 3 sono in grave difficoltà e rischiano la paralisi", lo dichiara in una nota Simonetta Matone, candidata vicesindaco e capolista della Lega per le elezioni al Comune di Roma. "Ho raccolto dalle nostre sentinelle sul territorio e in particolare dal candidato consigliere comunale Luigi Zaccaria, più che un grido di allarme, una vera richiesta d'aiuto dai soggetti deboli e da chi li assiste, nei municipi X, XI e XII di Roma nelle strutture ospedaliere G.B. Grassi e Cpo di Fiumicino. La carenza degli organici tra operatori sanitari e assistenti sociali penalizza un bacino di utenza di oltre 600 mila romani. La Regione deve subito indire un concorso per coprire i posti vacanti. Non ci sono scuse: elezioni comunali o emergenza Covid non giustificano una inerzia che dura da mesi e che ricade solo sulle persone più deboli". (Com)