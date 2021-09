Camera: domani audizione ambasciatore Guatemala su bicentenario indipendenza Centro America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 16 settembre, alle 14.30, la commissione Esteri della Camera, in occasione del bicentenario dell'indipendenza del Centro America, svolge l'audizione dell'ambasciatore del Guatemala, Luis Fernando Cararnza Cifuentes, in qualità di presidente pro tempore del Sistema d'integrazione centroamericana (Sica), sulle prospettive di sviluppo della regione. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)