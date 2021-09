Guinea-Conakry: golpe, Cedeao si riunisce domani per discutere dei prossimi passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) si riunirà nuovamente domani, 16 settembre, per discutere dei futuri passi da intraprendere dopo il colpo di Stato in Guinea che ha estromesso il presidente Alpha Condé. Lo ha annunciato oggi la ministra degli Esteri del Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, che nei giorni scorsi ha guidato una delegazione in visita a Conakry. "Il vertice avrà un'unica agenda (la Guinea) in cui presenterò all'autorità il rapporto della missione di alto livello Cedeao in Guinea", ha detto Botchwey nel corso di una conferenza stampa, precisando inoltre che il vertice straordinario di giovedì esaminerà i risultati della visita delegazione e deciderà i prossimi passi da intraprendere per agevolare il ripristino dell'ordine costituzionale in Guinea. A questo proposito, la ministra ghanese ha aggiunto che i leader golpisti della Guinea probabilmente non sono ancora in grado di fornire una tabella di marcia per un ritorno al governo democratico. “Spetta ora ai capi di Stato prendere alcune decisioni serie sulla Guinea, cosa vogliono vedere nei prossimi uno, sei o 12 mesi, come vogliono vedere la transizione e quanto tempo dovrebbe durare", ha detto. (segue) (Res)