Guinea-Conakry: golpe, Cedeao si riunisce domani per discutere dei prossimi passi (3)

- Fra le altre disposizioni, il leader golpista ha invitato le compagnie minerarie che operano nel Paese a proseguire il loro lavoro e ha annunciato la revoca del coprifuoco nelle loro aree di lavoro, promettendo agli investitori internazionali che gli affari non saranno influenzati dal golpe. Nei giorni successivi i golpisti hanno inoltre annunciato il rilascio di circa 80 prigionieri politici, in gran parte oppositori del presidente Condé. Hanno intanto preso il via ieri le consultazioni nazionali convocate dalla giunta militare. Secondo quanto riferito dai golpisti, le consultazioni dureranno quattro giorni e avranno l'obiettivo di coinvolgere "tutte le forze vive della nazione" in vista della formazione di un nuovo governo di unità nazionale. In base al programma comunicato dal Comitato nazionale per la riunificazione e lo sviluppo (Cnrd, il nome adottato dalla giunta militare), il primo giorno di consultazioni prevede la convocazione dei partiti politici, dei rappresentanti del coordinamento regionale e dei leader religiosi, mentre domani sarà la volta della società civile, delle missioni diplomatiche e delle associazioni dei guineani all'estero. Giovedì le consultazioni saranno aperte invece ai capi delle compagnie minerarie e alle organizzazioni dei datori di lavoro e, infine, venerdì sono attesi i dirigenti bancari e i rappresentanti sindacali. (Res)