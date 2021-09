Covid: Milano in salute, in Senato promosso convegno anti scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "International covid summit – Esperienze di cura dal mondo" è il convegno organizzato in Senato il 13 settembre dalla senatrice della Lega, Roberta Ferrero, a cui hanno partecipato anche Alberto Bagnai e Massimiliano Romeo. Il dibattito si è sviluppato su esperienze di terapie domiciliari, alcuni relatori hanno sostenuto di aver curato il covid con medicinali come l'idrossiclorochina e l'ivermectina. La lista Milano in Salute – Beppe Sala Sindaco condanna la promozione istituzionale di questo convegno antiscientifico. "Da mesi cerchiamo di contrastare con il nostro lavoro la cattiva informazione su covid-19 e vaccini. A oggi, non ci sono cure specifiche per la malattia grave da covid-19. Per questo siamo profondamente amareggiati che un senatore della Repubblica abbia organizzato un convegno antiscientifico in Senato, con i saluti della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati", dicono. Nel convegno dello scorso 13 settembre, dal titolo "International Covid Summit", "sono stati mostrati dati non pubblicati e non verificati. Sono stati proposti protocolli di cura che, oltre che inutili, sono potenzialmente dannosi e la riprova è che vengono fatti firmare dei consensi che deresponsabilizzano i medici dagli effetti collaterali provocati dagli stessi farmaci somministrati - aggiungono i candidati di Milano Salute -. Pretendiamo delle scuse a tutti gli italiani per questo scempio in un'istituzione così importante. Dalla pandemia si esce solo con serietà e senso civico, non con teorie infondate e promesse di miracoli, cavalcate a fini elettorali. Dalla pandemia si esce solo se le istituzioni prendono decisioni basate sulle evidenze scientifiche. Basta anti scienza nelle istituzioni".(Com)